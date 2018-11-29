Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

29.11.2018 14:02



Встреча Путина и Трампа в рамках предстоящего саммита «Большой двадцатки» действительно состоится. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот факт подтвердил Вашингтон. Встреча лидеров пройдет до третьего рабочего заседания, первого декабря около 12 часов дня. По словам официального представителя Кремля, встреча президентов будет иметь жесткие рамки, сначала лидеры проведут непродолжительную встречу, после чего состоятся двусторонние переговоры, которые, как предполагается, могут продолжаться около часа.