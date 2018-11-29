Режиссер Квентин Тарантино впервые женился

29.11.2018 12:21



Квентин Тарантино решил, наконец-то, связать себя семейными узами, и впервые вступил в официальный брак. Как передает РИА Новости со ссылкой на People, избранницей известного 55-летнего режиссера стала израильская певица и модель Даниэла Пик. Издание сообщает, что торжественная церемония бракосочетания прошла в среду в Лос-Анджелесе. Молодожены решили не устраивать пышного мероприятия и пафосного отмечания, ограничившись скромной церемонией. Для свадебного наряда невеста выбрала элегантное белое платье, из аксессуаров – фата и тиара, жених облачился в черный костюм.