Петр Порошенко просит, чтобы НАТО направило в Азовское море военные корабли

29.11.2018 11:52



Украинский президент обратился с призывом к НАТО: направить в акваторию Азовского моря военные корабли, пишет BFM со ссылкой на Bild. С такой просьбой Петр Порошенко обратился после того, как Россия «захватила» военные украинские суда в Керченском проливе.

Порошенко убежден, что президент России Владимир Путин поставил перед собой цель: «аннексировать Азовское море». Поэтому спасти ситуацию, по его словам, поможет «сплоченность западного мира». В этом плане самым близким союзником Украины он считает Германию.