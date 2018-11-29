Петр Порошенко просит, чтобы НАТО направило в Азовское море военные корабли
29.11.2018 11:52
Украинский президент обратился с призывом к НАТО: направить в акваторию Азовского моря военные корабли, пишет BFM со ссылкой на Bild. С такой просьбой Петр Порошенко обратился после того, как Россия «захватила» военные украинские суда в Керченском проливе.
Порошенко убежден, что президент России Владимир Путин поставил перед собой цель: «аннексировать Азовское море». Поэтому спасти ситуацию, по его словам, поможет «сплоченность западного мира». В этом плане самым близким союзником Украины он считает Германию.
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