В США скончался находившийся в заключении гражданин России

29.11.2018 10:01



В США умер гражданин России М.Д. Амар, который находился в заключении в Northwest Detention Center (центр временного размещения нелегальных иммигрантов, Вашингтон), информирует РИА Новости со ссылкой на Фейсбук посольства РФ. Уточняется, что смерть наступила, когда он находился в медцентре Св. Джозефа. Родственники о случившемся уже знают. Однако точных причин смерти пока не называется.

В центре для нелегальных иммигрантов, где он оказался после попытки незаконного проникновения в США, россиянин провел около года. Сообщается также о его попытках самостоятельно свести счеты с жизнью.