В Швеции оценили успехи России в сельском хозяйстве

29.11.2018 07:21



Шведский журнал Lantbrukets Affärstidning опубликовал статью, в которой дана оценка успехам России в сфере сельского хозяйства, пишет газета Известия. Так, в статье отмечается, что за те 20 лет, в течение которых государство занимается интенсивным финансированием данной отрасли, России удалось добиться серьезных показателей. Страна стала первой в мире по экспорту пшеницы, заняла второе место по производству зерновых и семян подсолнечника. Также, России принадлежит третье место в мировом производстве молока и картофеля и пятое в производстве яиц и мяса кур. Авторы статьи отмечают, что в настоящее время, сельское хозяйство в России является наиболее быстро развивающейся отраслью, а экспорт сельхозпродукции превышает экспорт вооружения.