Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Эстонии

29.11.2018 06:45



Как стало известно ранее, МИД Эстонии вызвал посла РФ для получения разъяснений по инциденту, произошедшему в Керченском проливе, пишет ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данный вызов, отметив, что Эстония не имеет никакого отношения к этой проблеме. Она напомнила политикам Эстонии, если они еще не в курсе, что их страна не имеет выхода в Черное море, а арестованные корабли принадлежат Украине. По словам Захаровой, таким образом эстонские власти решили не упустить очередную возможность напомнить миру о своем существовании.