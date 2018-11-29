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Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Эстонии

29.11.2018 06:45
Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Эстонии

Как стало известно ранее, МИД Эстонии вызвал посла РФ для получения разъяснений по инциденту, произошедшему в Керченском проливе, пишет ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данный вызов, отметив, что Эстония не имеет никакого отношения к этой проблеме. Она напомнила политикам Эстонии, если они еще не в курсе, что их страна не имеет выхода в Черное море, а арестованные корабли принадлежат Украине. По словам Захаровой, таким образом эстонские власти решили не упустить очередную возможность напомнить миру о своем существовании.

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