На Украине начали опись имущества в Киево-Печерской лавре

28.11.2018 23:25



Министерство культуры Украины начало опись имущества Киево-Печерской лавры. В настоящее время специалисты министерства проводят работы в Ближних или Антониевых пещерах лавры, пишет ТАСС. Работников сопровождают монахи, смотрители пещер, а также члены Духовного собора лавры. Подобная проверка проводится первый раз за всю историю вновь восстановленной Киево-Печерской лавры, которая насчитывает порядка 30 лет.