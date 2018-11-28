Упраздненным Константинополем приходам в Европе предложили войти в РПЦ

28.11.2018 22:47



Синод Константинопольского патриархата своим решением упразднил западноевропейский экзархат приходов русской традиции с центром в Париже, пишет ТАСС. В ответ на это решение в Русской православной церкви напомнили, что европейские приходы русской традиции перешли под управление Константинополя в 1931 году только формально, так как в СССР в то время происходили гонения на церковь. Канонически же это решение никогда не поддерживалось. Поэтому, Московский патриархат предлагает европейским приходам рассмотреть возможность возвращения в лоно РПЦ.