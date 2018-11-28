РАН и "Роскосмос" осуществят совместную лунную программу

28.11.2018 22:27



РАН и "Роскосмос" планируют осуществить лунную программу до 2040 года. Об этом на заседании РАН сообщил и.о. гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Николай Севастьянов. На данном заседании присутствовал и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет РБК.

Программа будет осуществляться в три этапа. Так, во время первого этапа, который продлится до 2025 года, на Луне планируется построить базовый модуль окололунной станции. Второй этап программы завершится в 2035 году. В его рамках будут построены первые модули лунной базы и осуществлены первые полеты людей на земной спутник. На третьем этапе будет закончено строительство базы и введена в действие единая система пилотируемых средств для освоения Луны.