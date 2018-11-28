Пятилетний Рахим Куриев из Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям

28.11.2018 21:47



Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал рекорд по отжиманиям пятилетнего чеченского мальчика Рахима Куриева, который установил мировой рекорд выполнив 3202 отжимания за один подход за 2,5 часа, пишет РИА Новости. Это уже вторая попытка установления рекорда. Первая не была засчитана специалистами. На этот раз Рахим демонстрировал свое умение в студии телевидения в Грозном.