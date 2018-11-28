На выборах в Грузии Саломе Зурабишвили набирает 58% голосов

28.11.2018 21:31



По данным экзитпола, который был проведен для телекомпании Imedi, во втором туре выборов президента Грузии победу с 58% голосов одержала независимый кандидат, поддержанный правящей партией страны, Саломе Зурабишвили, пишет ТАСС. Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе, по этим данным, набирает 42% голосов избирателей. Тем не менее, все еще нет официальных результатов выборов, которые будут объявлены позднее. По данным ЦИК явка на выборы составила 56,23%.