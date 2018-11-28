Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе

28.11.2018 20:57



Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения по поводу инцидента в Керченском проливе, пишет РИА Новости. Так, глава государства полностью поддержал действия российских пограничников, заявив, что они выполнили свой долг. По его словам, если бы пограничная служба поступила как-то иначе, всех, кто участвовал в данном инциденте следовало бы отдать под суд за невыполнение своих обязанностей. Путин назвал действия Украины "игрой на обострение" отношений с Россией, а также "нечистоплотной" внутренней политикой, которая направлена на устранение политических конкурентов президента Порошенко.