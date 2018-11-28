Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав

28.11.2018 16:35



Официальный представитель ГИБДД сообщил, что ассоциация автошкол предложила внести изменения в ход сдачи экзамена на получение водительских прав, сообщает «Газета.ру». Предлагается сократить ряд экзаменационных упражнений, выполняемых на площадке, а количество заданий в ходе «сдачи» города наоборот – увеличить. По первоначальным данным: данная инициатива не вызвала одобрения со стороны ведомства.