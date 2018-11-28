Путин рассказал об уходящем от России долларе

28.11.2018 15:57



Владимир Путин, в рамках московского инвестиционного форума, обсудил с присутствовавшими потребность отказа от доллара, как от валюты международных операций, сообщает РБК. Президент России заявил, что у России нет в ближайших планах намерений по отказу от доллара, однако на международной экономической арене к доллару относятся скептически, так как считают данную валюту нестабильной и ненадежной. Поэтому ведутся поиски новой валюты, с помощью которой будут осуществляться международные сделки.