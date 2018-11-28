Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным

28.11.2018 14:56



Пресс – секретарь президента России – Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя Белого дома о том, что президент США угрожает отменить свою встречу с президентом России, сообщает Lenta.ru. Песков заявил, что на официальном уровне никто ничего не отменял, поэтому подготовка к встрече продолжается. Не остались без внимания и слова Дональда Трампа о проявленной агрессии. Дмитрий Песков сообщил, что в действиях российских пограничников не было и малой доли агрессии, они просто выполняли свой долг по защите государственной границы.