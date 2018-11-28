Из торговых центров Москвы из-за угроз взрыва эвакуированы тысячи людей

28.11.2018 13:52



Из десяти торговых центров в российской столице в срочном порядке пришлось эвакуировать несколько тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из экстренных служб. Как уточняется, это произошло из-за анонимных звонков об угрозах взрыва. Как сообщил источник, в числе «заминированных» оказались ТЦ «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Горбушкин двор» и другие. В данный момент на площадках торговых центров работают сотрудники полиции и кинологи.