Названа основная версия пожара, который произошел на ледоколе «Виктор Черномырдин»

28.11.2018 12:18



Следователи назвали главную причину, которая привела к пожару на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге. Как передает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК, возгорание произошло из-за того, что не были соблюдены необходимые правила безопасности во время строительных работ. Как говорится в сообщении, по факту возбудили уголовное дело, начато расследование инцидента.

Напомним, что в результате пожара, площадь которого составила 300 кв. м, пострадало два человека, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Ущерб от возгорания составил больше 1,5 миллионов рублей.