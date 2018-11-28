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После инцидента в Керченском проливе Путин и Порошенко по телефону не разговаривали

28.11.2018 09:02
После инцидента в Керченском проливе Путин и Порошенко по телефону не разговаривали

В Москве прокомментировали сообщения о том, что глава Украины Петр Порошенко сделал запрос на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после инцидента, который произошел в Керченском проливе, сообщает РИА Новости. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главы стран не общались.

По словам украинского лидера, он сделал попытку запросить разговор с Путиным. Однако ответа на его просьбу не последовало. После этого он решил обратиться к германскому канцлеру Ангеле Меркель.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», - завил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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