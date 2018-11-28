После инцидента в Керченском проливе Путин и Порошенко по телефону не разговаривали

28.11.2018 09:02



В Москве прокомментировали сообщения о том, что глава Украины Петр Порошенко сделал запрос на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после инцидента, который произошел в Керченском проливе, сообщает РИА Новости. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главы стран не общались.



По словам украинского лидера, он сделал попытку запросить разговор с Путиным. Однако ответа на его просьбу не последовало. После этого он решил обратиться к германскому канцлеру Ангеле Меркель.