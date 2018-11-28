Трамп может отменить встречу с Путиным

28.11.2018 05:38



Из-за сложившейся конфликтной ситуации в Керченском проливе встреча лидеров России и США во время саммита G20 в Аргентине может и не состояться, пишет ТАСС. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время своего интервью газете The Washington Post.

"Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще" - заявил Трамп.

По его словам, он примет решение после отчета своей команды, которая в данный момент всесторонне рассматривает существующий конфликт. Трамп подчеркнул, что отчет будет иметь решающее значение для определения того, состоится ли его встреча с президентом Путиным.