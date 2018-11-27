На Черное и Азовское моря надвигается сильный шторм

27.11.2018 11:54



На Крымском полуострове объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся сильным штормом, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС. Согласно прогнозам, непогода обрушится на северную и северо-восточную части Черного моря, Каркинитский залив, западную часть Азовского моря и Керченский пролив. Уточняется, что шторм будет бушевать в течение трех дней, с 27 по 30 ноября. Жителям полуострова рекомендуется быть максимально внимательными.