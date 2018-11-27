За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушили режим перемирия в Донбассе

27.11.2018 09:14



За прошедшие сутки силовики Украины семь раз нарушили режим прекращения огня («школьное перемирие», которое ввели еще 29 августа) в Донбассе, обстреляв территорию Луганской республики (ЛНР) из разного оружия. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировали в СЦКК режима прекращения огня. Собеседник уточнил, что обстрелы ВСУ пришлись на несколько населенных пунктов: в том числе Молодежный, Красный Яр, Сокольники и Калиновка. В зону нарушения перемирия попал и район КПП «Станица Луганская».