Россия призывает США "обуздать своих подопечных" на Украине

27.11.2018 07:30



Посольство России в Вашингтоне обратилось в властям США с призывом "обуздать своих подопечных" на территории Украины, пишет ТАСС. Такое заявление представители посольства опубликовали на своей странице в Facebook. Дипломаты подчеркивают, что диппредставительства России, расположенные на территории Украины, регулярно сталкиваются с актами агрессии со стороны радикально настроенных граждан Украины. В посольстве подчеркнули недопустимость данной ситуации и необходимость пресечения агрессии украинских радикал-националистов и неонацистов.