Захваченные украинские корабли выполняли задание СБУ

27.11.2018 05:46



На одном из кораблей ВМС Украины, арестованных Россией в Керченкском проливе за нарушение государственной границы РФ, находятся представители СБУ, пишет ТАСС. Они уже подтвердили, что получили приказ действовать таким образом, чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию с российской стороной. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.