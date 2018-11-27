Трамп прокомментировал конфликт России и Украины в Керченском проливе

27.11.2018 05:32



Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, с арестом украинских кораблей ВМС, которая произошла в Керченском проливе, пишет РКБ. Американский лидер заявил, что ему не нравится данный конфликт и он надеется, что он будет разрешен в ближайшее время. По его словам и он и его европейские коллеги, которым тоже не нравится данная ситуация, работают над урегулированием этого конфликта.