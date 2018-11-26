ЦБ утвердил тарифы за переводы в системе быстрых платежей

26.11.2018 23:27



Центральный банк России установил тарифы для банков, которые будут действовать в системе быстрых платежей, пишет Коммерсант. Данная система позволит клиентам банков - физическим лицам, переводить свои денежные средства, а также получать переводы от физических лиц в любых банках России. В следующем году все переводы будут осуществляться бесплатно, а вот начиная с 2020 года ЦБ установил тариф в размере от 1 до 6 рублей за перевод.