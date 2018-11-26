Украинский командир, грозившийся уничтожать российские суда, арестован ФСБ

26.11.2018 22:25



Украинский лейтенант Роман Мокряк, который ранее грозился уничтожать российские патрульные корабли, рассказывая о тактике ВМС Украины "волчья стая", арестован ФСБ. Данная тактика представляет собой способ нападения на патрульный катер несколькими бронированными кораблями одновременно, пишет Лента.ру. По данным, представленным телеканалом 1+1, он находился на арестованном судне "Бердянск". Также, по сообщению телеканала, всего арестовано 18 украинских моряков, в то время, как по данным российского омбудсмена Татьяны Москальковой, задержаны 24 человека.