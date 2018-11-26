МИД подготовит заявление об инциденте в Керченском проливе

26.11.2018 15:56



Согласно заявлению пресс-секретаря президента России – Дмитрия Пескова, МИД России предоставит детальный отчёт, касающийся недавних событий в Керченском проливе, сообщает «Российская газета». В ходе подготовки вышеназванного отчёта, временного поверенного Украины вызовут в Министерство иностранных дел России. Дмитрий Песков охарактеризовал данное происшествие, как очень опасное, которое может привести к прямому военному конфликту. Кроме того, МИД России созвал экстренное собрание совета безопасности ООН.