Петр Порошенко выдвинул России требования

26.11.2018 13:50



Продолжается развитие конфликта, связанного с инцидентом в Керченском проливе, во время которого Россия за нарушение своих границ задержала три украинских военных судна. Украинский президент выступил с заявлением, во время которого стал требовать, чтобы Россия немедленно освободила задержанные судна ВМС Украины и моряков.

Соответствующее обращение появилось на официальном сайте Петра Порошенко. Глава Украины считает, что Россия в грубой форме нарушила международное право, а корабли и моряков надо «срочно передать» украинской стороне. Порошенко подчеркивает, что ждет «быстрой реакции на его обращение».