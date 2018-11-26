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В Санкт-Петербурге появился памятник героям фильма «Собачье сердце»

26.11.2018 13:30
В Санкт-Петербурге появился памятник героям фильма «Собачье сердце»

В Петербурге открыли памятник главным героям фильма «Собачье сердце», профессору Преображенскому и псу Шарику, передает РИА Новости. Как рассказал собеседник из киностудии «Ленфильм», на торжественной церемонии режиссер легендарной киноленты Владимир Бортко перерезал красную ленту. Сегодня же планируется показ фильма, вхож на просмотр будет свободным. Однако на киностудии переживают, что помещение может не вместить всех желающих.

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