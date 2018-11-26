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Во Львове митингующие жгут шины перед российским консульством

26.11.2018 12:22
Во Львове митингующие жгут шины перед российским консульством

На Украине продолжаются акции, происходящие на фоне недавних событий в Керченском проливе. Так, во Львове проходит митинг около российского консульства, участники которого поджигают шины.

Участники протестной акции выступают против действий со стороны Москвы во ходе инцидента в Черном море. Собравшиеся поддерживают украинских моряков с кораблей, которые ранее нарушили границу Российской Федерации.

Похожий митинг в минувшее воскресенье состоялся и в Киеве. Участники митинга, которые собрались около посольства РФ в Киеве, закидывали на территорию дипломатической миссии файеры, дымовые шашки, и также пытались поджигать шины.

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