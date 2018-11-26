Китайский ученый создает первых в мире генетически модифицированных детей

26.11.2018 07:43



Китайский исследователь утверждает, что он помог сделать первых в мире генетически отредактированных детей - девочек-близнецов, ДНК которых, по его словам, он изменил с помощью мощного нового инструмента, способного переписать сам план жизни, пишет The Telegraph.

Если это правда, то это был бы серьезный скачок в науке и этике.

Один из американских ученых также принимал участие в работе в Китае, но этот вид редактирования генов запрещен в Соединенных Штатах, потому что изменения ДНК могут перейти к будущим поколениям, и это может нанести вред другим генам.

Многие ведущие ученые считают, что это слишком небезопасно, и некоторые осудили китайский доклад, как проведение экспериментов над человеком.

Исследователь Не Jiankui из города Шэньчжэнь заявил, что он изменил эмбрионы для семи пар во время лечения бесплодия, результатом работы стала одна беременность, которая протекает в настоящее время. Он утверждает, что его цель состоит не в том, чтобы вылечить или предотвратить унаследованное заболевание, а в том, чтобы попытаться наделить детей чертой, которой, естественно, обладают немногие люди, а именно способностью противостоять возможной будущей инфекции ВИЧ, вирусу СПИДа.

По его словам, вовлеченные в эксперимент родители отказались быть идентифицированными или опрошенными, и он не сказал бы, где они живут или где была сделана работа.

Вместе с тем, нет никакого независимого подтверждения его заявления, и его работа не была опубликована в журнале, где она была бы проверена другими экспертами. Он рассказал об этом в понедельник в Гонконге одному из организаторов международной конференции по редактированию генов, которая должна начаться во вторник, и ранее в интервью изданию Associated Press.