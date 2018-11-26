США применили резиновые пули для остановки мигрантов на границе с Мексикой

26.11.2018 07:14



На пограничном переходе в районе города Тихуана на границе США с Мексикой, группа мигрантов попыталась нелегально пересечь границу, преодолев заграждения, пишет газета Ведомости. Военные США были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули для предотвращения пересечения границы и остановки людей. Также, власти США направили для усиления пограничной службы около 5800 военных, которым разрешено открывать огонь на поражение в случае возникновения критической ситуации.