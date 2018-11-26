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Назван наиболее пьющий регион России

26.11.2018 06:32
Назван наиболее пьющий регион России

Агентство «Трезвая Россия» опубликовало на своем сайте рейтинг трезвости российских регионов, пишет РБК. Так, по мнению специалистов агентства, самым непьющим регионом России стала Чеченская Республика. Второе место в рейтинге заняла Ингушетия, третье получил Дагестан. Самым же пьющим регионом признан Чукотский автономный округ. Магаданская область и Ненецкий автономный округ заняли второе и третье места соответственно.

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