Назван наиболее пьющий регион России

26.11.2018 06:32



Агентство «Трезвая Россия» опубликовало на своем сайте рейтинг трезвости российских регионов, пишет РБК. Так, по мнению специалистов агентства, самым непьющим регионом России стала Чеченская Республика. Второе место в рейтинге заняла Ингушетия, третье получил Дагестан. Самым же пьющим регионом признан Чукотский автономный округ. Магаданская область и Ненецкий автономный округ заняли второе и третье места соответственно.