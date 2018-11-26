Украинские силовики начали массированный обстрел жилых районов ДНР

26.11.2018 01:00



ВСУ начали массированный обстрел жилых районов Донецкой Народной Республики. Украинские военные применили тяжёлую артиллерию и другие виды вооружения против жилых районов ДНР. Обстрел начался в ночь на 26 ноября, пишет РИА Новости.

Власти Незалежной в 2014 г. приступили к военной операции против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, объявивших о независимости после произошедшего на Украине государственного переворота. Согласно последним данным Организации Объединенных Наций, более 10000 человек стали жертвами данного конфликта.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, во время встреч в столице РБ контактной группы было принято несколько документов, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после подписания соглашений о перемирии перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.