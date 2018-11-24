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Ученые обнаружили моносахарид, замедляющий рост раковых клеток

24.11.2018 12:57
Ученые обнаружили моносахарид, замедляющий рост раковых клеток

Почти каждая клетка в нашем организме питается от молекулы сахара, называемой глюкозой. Чтобы использовать глюкозу в качестве топлива, клетки должны разбить ее на кусочки, которые помогают клеткам нормально функционировать. Раковые клетки растут и быстро размножаются, а это значит, что им нужно много топлива. И они тоже используют глюкозу, чтобы выжить, пишет CancerResearchUK.

Вот почему ученые изучают, что происходит с раковыми клетками, когда они голодают от недостатка глюкозы. Несмотря на то, что в некоторых исследованиях было установлено, что ограничение глюкозы может остановить рост раковых клеток, невозможно остановить раковые клетки от приема глюкозы у человека, не заставляя голодать также и здоровые клетки.

К счастью, человеческий организм может использовать более одного типа сахара. И раковые клетки иногда производят и обрабатывают энергию не так, как здоровые клетки. Исследователи из Исследовательского института им. Раксона в Глазго изучают, как различные типы сахара влияют на рост раковых клеток. И в своих новых исследованиях они обнаружили, как молекула, такая как глюкоза, называемая маннозой, может мешать росту раковых клеток.

Манноза является частью того же семейства, что и глюкоза, и имеет сходную молекулярную форму. Таким образом, команде было интересно узнать, что произошло, когда клетки, растущие в лаборатории, также получили маннозу.

Они изучали внутреннюю работу различных типов раковых клеток и обнаружили, что манноза может мешать тому, как раковые клетки разрушают глюкозу, останавливая их рост. Чтобы узнать больше, команда контролировала эффекты кормления маннозой мышей с раком. Рак поджелудочной железы, рак кожи и рак легких прекратили расти, когда мышам вводили маннозные добавки три раза в неделю. Вместе с тем, на здоровые клетки не оказывалось никакого влияния.

«Употребление маннозы не оказало существенного влияния на вес или здоровье мышей», - говорит профессор Кевин Райан, возглавлявший исследование. «Однако в нашем исследовании не проводился подробный анализ каждой ткани, поэтому нет уверенности, что манноза полностью безопасна».

Исследование также рассматривало другие сахара, но обнаружило, что манноза является наиболее эффективной при замедлении роста опухолей.

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