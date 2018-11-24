Пушков напомнил Порошенко об исторической принадлежности Крыма

24.11.2018 12:33



Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, которое он сделал комментируя поездку в Крым российского лидера Владимира Путина, пишет RT. Так, Порошенко заявил, что Крым никогда не будет российским, даже после визита президента Путина. Пушков же напомнил главе Украины, что Крым исторически принадлежал России, а то, что на какое-то время он перешел к Украине - это "казус истории", который исправили сами жители полуострова, проголосовав за объединение с Россией.