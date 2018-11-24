Глава Генштаба Великобритании считает Россию большей угрозой, чем ИГ

24.11.2018 10:32



Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для его страны большую угрозу, чем запрещенные в России террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство", пишет ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью газете The Daily Telegraph. Свою позицию он обосновал тем, что Россия, по его мнению, постоянно демонстрирует готовность защищать и отстаивать свои национальные интересы не только дипломатическими методами, но и с помощью военной силы.