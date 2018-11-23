Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу

23.11.2018 17:54



МИД России заявил, что с теми странами и лидерами, которые не хотят слушать подробные и детальные объяснения министра иностранных дел России – Сергея Лаврова, будет разговаривать министр обороны – Сергей Шойгу, сообщает «Российская газета». Данное заявление связано с позицией США, касающейся договора о ракетах средней и малой дальности. Американское правительство не хочет соблюдать условия договора, а напротив, желает наращивать военный потенциал в области ядерного вооружения и ракетных боеприпасов. Также США хотят размещать свои новые ракетные базы на территориях стран Европы, что, в первую очередь, подвергает эти страны опасности ответного удара со стороны России.