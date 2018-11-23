Обнародовано фото и видео с места гибели летчика Олега Пешкова

23.11.2018 12:14



СК обнародовал на своем сайте и социальных сетях фотоснимки и видеозапись с места, где в 2015 году в Сирии (провинция Латакия) произошло крушение самолета СУ-24М и спасательного вертолета, передает РИА Новости. На кадрах можно отчетливо увидеть обломки, на которых присутствуют следы от разорвавшихся снарядов. Кроме этого, запечатлены и позиции боевиков, открывших огонь по российским военным.

Также, как ранее информировали в СКР, продолжается расследование резонансного уголовного дела. Следователи выясняют подробности, обстоятельства, мотивы и исполнителей убийств российского пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Здесь же расследуется покушение на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина.

Кроме этого, как стало известно, решением Басманного суда заочно были арестованы девять граждан Сирии. Все они объявлены в международный розыск.