Смертники напали на консульство Китая в Пакистане

23.11.2018 11:24



В результате нападения, которое было совершено на консульство Китая в Карачи, погибло два сотрудника полиции, и еще один был ранен, передает ТАСС со ссылкой на ТК Geo TV. Пострадавшего доставили в больницу. Как сообщил источник СМИ, несколько человек пыталось проникнуть в посольство Китая, и, после того, как охрана пыталась их остановить, они открыли огонь. Трое человек из числа нападавших было ликвидировано. Позднее на их телах были обнаружены пояса смертников.