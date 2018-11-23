Отозвана лицензия у «Русского ипотечного банка»

23.11.2018 10:49



Центробанк принял решение об отзыве у еще одной организации лицензии, дающей право на проведение банковских операций. Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию ЦБ РФ, лицензия с 23 октября отзывается у московского «Русского ипотечного банка». Организация – участник системы страхования вкладов. На первое октября находилась на 181-м месте в банковской системе России.

Напомним также, что сегодня была отозвана лицензия у еще одной организации – краснодарского банка «Первомайский».