Водитель, пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным, сам спровоцировал конфликт

22.11.2018 22:53



Как сообщил ТАСС источник, который имел возможность ознакомиться с записью видеорегистратора, установленного на машине водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука, он сам спровоцировал конфликт с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. По словам источника, видеорегистратор зафиксировал, как Соловчук первый начал оскорблять спортсменов и ударил Мамаева. Тем не менее в полиции водитель заявил, что Мамаев и Кокорин первые начали драку.