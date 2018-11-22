Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 НОЯ, 23:01 МСК
USD (ЦБ)    65,6067
EUR (ЦБ)    74,8048

22 НОЯ, 23:01 МСК
USD (ЦБ)    65,6067
EUR (ЦБ)    74,8048

Водитель, пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным, сам спровоцировал конфликт

22.11.2018 22:53
Водитель, пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным, сам спровоцировал конфликт

Как сообщил ТАСС источник, который имел возможность ознакомиться с записью видеорегистратора, установленного на машине водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука, он сам спровоцировал конфликт с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. По словам источника, видеорегистратор зафиксировал, как Соловчук первый начал оскорблять спортсменов и ударил Мамаева. Тем не менее в полиции водитель заявил, что Мамаев и Кокорин первые начали драку.

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 3

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири»

Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири»

В Сочи заявили о рекордах Крыма по привлечению туристов

В Сочи заявили о рекордах Крыма по привлечению туристов

"Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники

В Краснодаре ввели в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Восточная Промзона»

В Краснодаре ввели в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Восточная Промзона»

Новости СМИ

Новости дня

22:32 Налоговая нагрузка на московский бизнес снизится на 13% Налоговая нагрузка на московский бизнес снизится на 13%
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
22:16 Задержан глава Управления по работе с личным составом Минобороны Задержан глава Управления по работе с личным составом Минобороны
22:00 Орешкин предсказывает плавное укрепление рубля до 2036 года Орешкин предсказывает плавное укрепление рубля до 2036 года
21:38 Верховный суд признал законность сноса жилых домов в Кунцево Верховный суд признал законность сноса жилых домов в Кунцево
20:58 Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античного города Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античного города
20:42 Рада приняла поправки в конституцию о курсе Украины в НАТО и ЕС Рада приняла поправки в конституцию о курсе Украины в НАТО и ЕС
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
20:00 ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после событий в Керчи ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после событий в Керчи

Узнай, страна!

17:19 Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири» Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири»
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
15:10 В Сочи заявили о рекордах Крыма по привлечению туристов В Сочи заявили о рекордах Крыма по привлечению туристов
14:07 "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники
13:35 В Краснодаре ввели в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Восточная Промзона» В Краснодаре ввели в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Восточная Промзона»
11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса
10:21 Определен первый претендент на резидентство в ТОСЭР «Угловка» Определен первый претендент на резидентство в ТОСЭР «Угловка»
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
09:29 В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи
19 НОЯ, 10:41 Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter