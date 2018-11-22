Налоговая нагрузка на московский бизнес снизится на 13%

22.11.2018 22:32



Как сообщил официальный представитель пресс-службы Департамента экономической политики и развития Москвы с 1 января 2019 года вступит в силу действие федерального закона, в соответствии с которым все движимое имущество московских организаций будет освобождено от обложения имущественным налогом, пишет ТАСС. По мнению столичных властей, данные действия помогут снизит налоговую нагрузку на московский бизнес приблизительно на 13%.