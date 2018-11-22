Задержан глава Управления по работе с личным составом Минобороны

22.11.2018 22:16



В Москве задержан начальник Управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ Михаил Барышев, пишет Интерфакс. Как стало известно, Барышев задержан в рамках уголовного дела, которое непосредственно связано с его работой в качестве главы ЦСКА. В течение двух суток ему должно быть предъявлено обвинение и определена мера пресечения. Тем не менее Следственный комитет России отказался прокомментировать данную ситуацию.