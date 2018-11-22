Орешкин предсказывает плавное укрепление рубля до 2036 года

22.11.2018 22:00



Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин считает, что в долгосрочной перспективе российский рубль будет укрепляться, пишет РБК. Об этом министр экономики заявил после заседания правительства, на котором обсуждались вопросы макроэкономического планирования. По его словам, тенденция на укрепление рубля сохранится до 2036 года. Причинами укрепления национальной валюты Орешкин считает прогнозируемый рост численности экономически активного населения и производительности труда, что поможет достичь показателей более 3% ВВП после 2024 года. А также ожидаемое снижение доли сырьевых товаров в экспорте России в два раза.