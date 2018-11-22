В России некоторые лекарства хотят приравнять к алкоголю и наркотикам

22.11.2018 10:33



С соответствующей инициативой выступили в ГИБДД, где считают, что эффект от употребления некоторых лекарственных препаратов нужно приравнять к алкогольному и наркотическому опьянению, передает РИА Новости со ссылкой на RT.

Как сообщается, сегодня в законе есть пробел в КоАП, из-за которого в отношении водителей нельзя заключить положительное решение о состоянии алкогольного опьянения. Речь идет, в частности, о фенобарбитале либо димедроле. Более того, как уточняется, употребляя эти препараты, водители нарушают инструкцию к лекарствам.