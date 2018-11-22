22.11.2018 07:36



По мнению немецкой газеты Suddeutsche Zeitung в России происходит настоящее "борщевичное бедствие" из-за сильного распространения этого сорняка, пишет газета Известия. По данным издания, борщевик занимает территорию подряка 1 млн га. Вместе с тем, авторы статьи подчеркивают, что это бедствие было искусственно создано в СССР времен Сталина, так как руководство страны приняло решение разводить данный вид сорняка для дальнейшего использования в качестве корма для скота. Однако, этот эксперимент потерпел неудачу, так как после употребления борщевика молоко у коров становилось слишком горьким на вкус.

Европа тоже испытывает трудности с искоренением данного растения. Германия признала борщевик ядовитым растением года, а в Польше его даже называют "местью Сталина". Известно, что борщевик был завезен в Европу императором России Александром I, который подарил этот вид растения австрийскому министру иностранных дел Клеменсу Меттерниху.