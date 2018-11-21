Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр
Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что независимые АЗС выразили готовность продавать топливо по любой цене, хоть по 30 рублей за литр. Но при условии нормальной маржинальности, в размере более трех рублей на литр. По его словам, это позволит не только снизить цены на реализуемое топливо, но и даст независимым АЗС возможность зарабатывать. Баженов подчеркнул, что независимый топливный сектор никаким образом не влияет на ценообразование в отрасли, а вынужден подстраиваться под те цены, которые для них установили, пишет Национальная служба новостей.
Написать комментарий