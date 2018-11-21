Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр

21.11.2018 21:21



Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что независимые АЗС выразили готовность продавать топливо по любой цене, хоть по 30 рублей за литр. Но при условии нормальной маржинальности, в размере более трех рублей на литр. По его словам, это позволит не только снизить цены на реализуемое топливо, но и даст независимым АЗС возможность зарабатывать. Баженов подчеркнул, что независимый топливный сектор никаким образом не влияет на ценообразование в отрасли, а вынужден подстраиваться под те цены, которые для них установили, пишет Национальная служба новостей.