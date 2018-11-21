В Воронежской области произошло обрушение моста

21.11.2018 20:52



В селе Братки Терновского района Воронежской области произошло обрушение моста через реку Савала. Это произошло в результате того, что по мосту проезжали слишком тяжелые автомобили, пишет РИА Новости. Известно, что обрушилось порядка 120 метров пролета моста, в результате чего с него упали две автомашины МАЗ и кран КамАЗ. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным пострадали шесть человек.