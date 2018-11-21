Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель

21.11.2018 19:32



Эльвира Набиуллина, являющаяся главой Центрального Банка России, озвучила возможные сценарии развития фискально-кредитной политики государства, сообщает РБК. Согласно её предположениям, в случае понижения рыночной стоимости нефти, повысится процентный рост инфляции. Обосновывается это тем, что платёжеспособность рубля упадёт, а также повышение НДС внесёт свои убыточные коррективы в развитие инфляции. Кроме того, будет замедлен рост ВВП страны. Оптимальной ценой за один баррель нефти является показатель в $75 США. Только в этом случае сценарий экономического развития останется неизменным.